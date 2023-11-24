Samanyolu Haber /Dünya / Nordic Monitor’e İsveçli gazetecilerden destek /24 Kasım 2023 18:16

Nordic Monitor’e İsveçli gazetecilerden destek

İsveç Gazeteciler Cemiyeti, Erdoğan hükumetinin İsveç’ten kapatılmasını talep ettiği Nordic Monitor için destek açıklaması yayınladı.

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Gazeteciler Derneği Başkanı Ulrika Hyllert, NATO müzakereleri sırasında Türk hükumetinin İsveç’teki Nordic Monitor haber sitesinin kapatılmasını talep ettiği yönündeki talebine tepki gösterdi.

TÜRK HÜKUMETİ KAPATILMASINI TALEP ETTİ
Gazeteciler Sendikası daha önce Türk hükumetinin İsveç’te sürgünde bulunan Türk gazetecileri iade için NATO üyeliğini bir baskı aracı olarak kullanma riski konusunda uyarmıştı. Şimdi de Türk hükumetinin İsveç ile NATO müzakereleri sırasında İsveç’te sürgündeki gazeteciler tarafından işletilen Nordic Monitor haber sitesinin kapatılmasını talep ettiğine dikkat çekildi.

FAALİYETLERİNİ DURDURMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ
İsveç’te medyanın faaliyetlerini durdurmasını talep etmek kesinlikle kabul edilemez. Gazeteciler Derneği Başkanı Ulrika Hyllert, Türk hükumetinin gazetecilere ve medyaya yönelik saldırısının ifade özgürlüklerine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

2019 YILINDA KURULDU
Nordic Monitor haber sitesi, gazetecilik çalışmaları nedeniyle Türkiye’den kaçmak zorunda kalan gazeteciler Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez tarafından 2019 yılında kuruldu. Orada, diğer şeylerin yanı sıra Türk hükumeti hakkında eleştirel makaleler yayınlanıyor.

MAHKEME İADE TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ
2020 yılında Levent Kenez’in Türkiye’ye iade edilmesi talep edilmiş, buna Gazeteciler Sendikası da itiraz etmişti. Ancak Yargıtay Türkiye’nin talebini reddetti. 2020 yılında Abdullah Bozkurt evinin önünde darp edildi ve her iki gazeteci de rejim yanlısı Türk medyasının karalama kampanyalarına maruz kaldı.
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