Samanyolu Haber /Gündem / Akşener 'yeniden ittifak' iddiaları için ne dedi? /24 Kasım 2023 18:06

Akşener 'yeniden ittifak' iddiaları için ne dedi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, taciz iddialarıyla kesin ihraç talebiyle partisinin Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dünkü açıklamalarına "Edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir" diyerek yanıt verdi. Akşener yeni ittifak iddiaları için de konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’ye geldi. Partisinin İl Başkanlığı’na ziyarette bulunan Akşener, burada basına yaptığı konuşmada Çanakkale Belediye Başkan Adayı'nı da resmen ilan etti. 

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmeye, "nezaket" ziyareti olduğunu belirterek "Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.

"ÇANAKKALE'Yİ ALACAĞIZ"
Akşener, Çanakkale'deki seçim hedefini şöyle açıkladı: 

"İnşallah kendisinin projeleri ve çalışkanlığı ile Çanakkale Belediyesi’ni alacağız. Şunu net söyleyeyim, kesinlikle biz daha iyi yaparız diyen bir dille gidilecek. Şu başkan adayı bucudur, şu şucudur denmeyecek. Çanakkale’ye daha iyi hizmet edeceğim, Çanakkale’de hayatı kolaylaştıracağım diyen Başkan Adayımız olacak. Kazdağları var, deniz var, tarih var, her şey var. Allah adayımızı başarılı kılsın. Allah utandırmasın.” 

DİKBAYIR'A İSİM VERMEDEN SERT SÖZLER
Akşener, taciz iddiaları üzerine kesin ihraç talebiyle partisinin Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dün bir televizyon kanalında ortaya attığı iddialar üzerine de konuştu. İYİ Parti lideri, Dikbayır'ın iddiaları için şunları söyledi:

"Biz idare kurulumuzla bir karar aldık, o karar da Türkiye'nin 81 ilinde aday gösterme üzerine hür ve müstakil olarak seçime girme kararıydı. O günden beri hem muhalif medya ve yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Çok enteresan. Hangi nasırlara bastığımızı ben bilmiyorum. Bu parti bu ülkeyi yönetmek üzere kurulmuş ve pek çok mücadele ederek çok çirkinliklerle, çok iftiralarla, çok pisliklerle  hatta tehditlerle karşı karşıya kalıp bu günlere gelmiş.

Dün ben izlemedim ama bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur, çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin ‘bunlar iftiradır diyerek' mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından.

Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir.”
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