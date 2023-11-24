Esir takası başladı

İsrail'le ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde devreye girdi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsrailli yetkililer, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu.





Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktığını duyurdu.





Buna göre, 13'ü İsrailli olmak üzere 25 kişi serbest bırakıldı. Buna karşılık Filistinli bir grup esirin de Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde İsrail tarafından serbest bırakılması bekleniyor.