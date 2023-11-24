Samanyolu Haber /Dünya / Esir takası başladı /24 Kasım 2023 18:02

Esir takası başladı

İsrailli yetkililer, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu.

SHABER3.COM

İsrail'le ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma, Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 49. gününde devreye girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsrailli yetkililer, ilk İsrailli esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru götürüldüğünü duyurdu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktığını duyurdu. 

Buna göre, 13'ü İsrailli olmak üzere 25 kişi serbest bırakıldı. Buna karşılık Filistinli bir grup esirin de Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde İsrail tarafından serbest bırakılması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esir takası başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:49