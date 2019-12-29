Eminevim'in sahibi hayatını kaybetti

Eminevim'in sahibi Emin Üstün önceki gün yurt dışında bir iş toplantısı esnasında kalp krizi geçirmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.





Şirketten yapılan açıklamada, "İş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti." denilmişti.





UKRAYNA'DA OTELDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ





Emin Üstün, Ukrayna'nın başşehri Kiev'de hayatını kaybetti. Üstün Kiev'de kaldığı otelde gece 23:00 sularında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.





Üstün'ün cenazesi dün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.





EMİN ÜSTÜN KİMDİR?





Dokuz çocuk babası Emin Üstün faizsiz sistemle vatandaşları ev ve araç sahibi yapıyordu.





1951'da Bolu'nun Gerede ilçesinde doğan Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmişti. Eğitim hayatı devam ederken 1973 yılında Lifsan'ı kurarak iş hayatına adım atan Üstün, inşaat faaliyetleriyle yola devam etti.





1991'de şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve el birliği sistemine dayalı faizsiz bir sistemle vatandaşları otomobil sahibi yapan Eminotomotiv'in sistemini 2005'te konut sektörüne uyarlayarak Eminevim'i kurdu.