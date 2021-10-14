Samanyolu Haber /Sağlık / En etkili koronavirüs aşısı açıklandı! /14 Ekim 2021 11:25

En etkili koronavirüs aşısı açıklandı!

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. Virüse karşı pek çok aşı geliştirilmiş durumda. Bilim dünyasından gelen son haber ile virüse karşı en çok antikor üreten aşı belli oldu.

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Dünya genelinde çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.

Bunun da meyvelerini almaya devam ediyoruz. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.

Bilim dünyasından gelen son haber ile virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.

Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.
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