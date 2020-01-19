Samanyolu Haber /Medya / En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de /19 Ocak 2020 22:10

En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurul oturumunda 21 Ocak Salı günü medya özgürlüğü" raporu müzakere edilecek. Raporda Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu tespiti yer aldı.

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan, "Avrupa'da Gazetecilerin Güvenliği ve Medya Özgürlüğü" konulu raporda, "Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suistimal etmeye son versin." denildi.

Strasbourg'da düzenlenecek AKPM Genel Kurul oturumunda 21 Ocak Salı günü müzakere edilerek oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu tespiti yer aldı. 

Rapor İngiliz parlamenter George Foulkes tarafından hazırlandı.

MHP'Lİ KAMİL AYDIN MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Genel Kurul öncesi Kültür, Eğitim Medya Komitesi'ndeki oylamada, AKPM üyesi MHP milletvekili Kamil Aydın rapora itirazlarını dile getirdiği muhalefet şerhi koydu.

Türkiye'de gazetecilerin mahkeme öncesi keyfi bir biçimde aylarca ve yıllarca tutuklu kaldığı ifade edilen raporda, bu durumun ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı bulunduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da alınan kararlarda eleştirildiği vurgulandı.

AKPM O İKİ MADDENİN KALDIRILMASINI İSTİYOR 

Raporda AKPM'nin daha önce aldığı kararlara uygun olarak Türkiye'den, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesini, "devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlarla" ilgili 301'inci maddesini kaldırması veya değiştirmesi isteniyor.

RTÜK'e verilen internet medyasını denetim görevine de atıfta bulunan AKPM raporu, bu kurumun görevini AİHM içtihatlarına uygun yapması çağrısında bulunuyor.
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