Samanyolu Haber /Dünya / En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar /20 Mart 2021 09:53

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

ABD'nin Indiana eyaletinde bir motosiklet bayisine giren 4 hırsız 2 dakika içerisinde en pahalı motosikletleri çalarak, ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Kokomo şehrindeki motosiklet bayisine giren 4 hırsız en pahalı modelleri çalarak, ortadan kayboldu. 4 hırsızın 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 hırsızın bindikleri motosikletlerle işletmeden çıktıkları görülüyor. Kokomo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 09:00 civarı gelen hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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