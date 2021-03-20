En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Kokomo şehrindeki motosiklet bayisine giren 4 hırsız en pahalı modelleri çalarak, ortadan kayboldu. 4 hırsızın 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 hırsızın bindikleri motosikletlerle işletmeden çıktıkları görülüyor. Kokomo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 09:00 civarı gelen hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

