Enes Kanter'in maçları Türkiye'den de izlenebilecek

Bold'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre NBA Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, Miami Heat ile Boston Celtics arasında oynanacak olan Doğu konferansı final serisini Türkçe yayınlayacağını duyurdu. Türk basketbolseverler, 4 yıl aradan sonra Enes Kanter’i izleyebilecek.





Korona salgını nedeniyle, Orlando’daki Walt Disney Tesisleri’nde düzenlenen ve çok özel güvenlik önlemleri altında oynanan NBA Finalleri’nde sona yaklaşılırken Türk basketbolseverlere müjdeli bir haber geldi.





NBA maçlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, Boston Celtics ile Miami Heat arasında bu gece oynanacak Doğu Konferansı Final Serisi’nin ilk maçını Türkçe olarak yayınlayacağını açıkladı. S Sport yorumcusu ve NBA’nin Türkiye’deki duayen isimlerinden Kaan Kural, Sosyal Medya hesabından paylaştığı tweette, maç için Orkun Çolakoğlu ile ekranda olacaklarını duyurdu.





GEÇEN SEZON BATI FİNALİNİ YAYINLAMAMIŞTI





Geçen sezon Portland Trail Blazers, Batı Finalinde Golden State Warriors ile karşılaşmış ancak Türk basketbolseverler final serisini izleyememişti. Dahası Batı Konferansı’nda Portland şampiyon olursa, S Sport NBA Finali’ni de yayınlamayacağını açıklamıştı. Türk basketbolseverler Enes Kanter’in Oklahoma maçlarındaki Steven Adams’a, Denver maçlarında Nikola Jokic’e karşı sergilediği harika performansı izleyememişti.





KANTER’E SANSÜR BU SEZON DA DEVAM ETTİ





Sezon içinde Boston maçlarını yayınlanmayan S Sport kanalı, Enes Kanter’in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bir maçı Türkçe olarak abonelerine ulaştırmıştı. Play-Off’ların ilk turunda Boston, Philadelphia ile eşleşince Türk basketbolseverler uygulanan sansür nedeniyle normal sezonda çok iyi bir form grafiği yakalayan Furkan Korkmaz’ı Play-off’larda seyredemedi.





Türkiye, Boston Celtics’in son şampiyon Toronto Raptors’ı 4-3 ile elediği yarı final serisini de izleyemedi. Bu serideki 3, 6 ve 7. maç, basketbol yorumcuları tarafından son on yılın en iyi Play-off karşılaşmaları arasında gösteriliyor.





DOĞU KONFERANS FİNALİ BU GECE BAŞLIYOR





Boston Celtics ile Miami Heat, Doğu Final serisinin ilk maçını, 16 Ekim Çarşamba (bu gece) 01:30’da oynayacak. Miami Heat, ilk turda İndiana’yı 4-0’la süpürüken, Yarı Finalde büyük bir sürprize imza atarak normal sezonu lider bitiren ve Şampiyonluğun güçlü adaylarından Milwauke Bucks’ı 4-1’le elemişti. Boston Celtics, ilk turda Philadelphia’yı 4-0’la süpürürken, Yarı Finalde Toronto’yu 4-3 eleyerek finale kaldı.