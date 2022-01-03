Döviz haftaya yine hareketli başladı

Enflasyon verileri öncesi yükselişe geçen dolar, 13,92 TL seviyesinden haftaya başladı. Euro (avro) ise, 15,81 TL seviyelerinde güne başladı.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2680 lira olmuştu.
Güne 13,5991 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:56 itibarıyla %3,44 artışla 13,7098 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,0111, en yüksek 13,6134 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,2343 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.12.2021 tarihinde 10,2360 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 44
2021 yılının son haftasını 13 seviyelerinde tamamlayan dolar kuruyla birlikte, TL'nin kaybı yüzde 44 seviyesine ulaştı. Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış oldu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonun Aralık ayında yüksek geleceğini, Ocak ayından itibaren düşüşe geçerek yıl boyunca gerilemesini beklediğini söyledi.
Reuters anketine göre, TL'deki rekor değer kaybının birikimli etkisiyle 3 Ocak 2022 saat 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında 18 yılın zirvesi olan yüzde 30.6'ya yükselerek hükümetin yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.