Düzyatan'ın marka elçisi olduğu şirketin yasadışı faaliyetleri ortaya çıktı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın Pakistan’da yasadışı yollarla faaliyet gösteren Blue World City projesinin marka elçiliğini yaptığı, İçişleri Bakanlığı'nın durumu bildirmesi üzerine sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı.





Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz hafta Pakistan’da önemli bir markayla işbirliği yapmıştı. Pakistan’da da yayınlanan dizinin Ertuğrul Gazi rolünü canlandıran oyuncu Düzyatan, Pakistanlı Blue World City şirketi ile anlaşmış, projelerin marka elçisi olmuştu.









İçişleri Bakanlığı, Blue World City'nin Pakistan'da yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini ve Rawalpindi Eyaleti Kalkınma Otoritesi'nin (Rawalpindi Development Authority) halihazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirleyerek Düzyatan’ı bilgilendirildi.





Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre Engin Altan Düzyatan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen raporların ardından Blue World City ile yaptığı anlaşmadan çekildi.