Rektörün ilk icraatı lüks araç kiralamak oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörlüğüne 4 Mart’ta atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir günde 24 saat ve hafta sonu ve resmi tatiller dahil kullanılmak üzere lüks segmentte dört çeker makam aracı kiraladı. Aracın 6 aylık kirası 81 bin 640 TL oldu.





İhale dosyasında aracın E segmenti olacağı belirtildi. Bu segmette Mercedes E Serisi, Audi A5, BMW 5 Serisi ve Chrysler bulunuyor. İhale için 4 Haziran’da onay alındı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açıklanan ihale 15 Haziran’da yapıldı.















İhaleye tek şirket girdi. Asya Orman Ürünleri Mobilya ve Tic. Ltd. Şti. en düşük teklif olarak 73 bin 200 TL verdi. Araç 1 Temmuz’da rektörlüğe teslim edildi ve 31 Aralık 2020’ye kadar kullanılacak. Bu altı aylık kiralamanın toplam maliyeti ise 81 bin 640 TL 2 kuruş olacak.





8 VİTES, DÖRT ÇEKER VE KOLTUK ISITMALI







2018 model ve üzeri olarak tercih edilen otomobilde sürücü ve yolcu olmak üzere en az sekiz hava yastığı olması istendi. Aracın E segmenti yani lüks sınıf olan grup olanı tercih edildi. En az 230 beygir ve 1950 cc olan araç ayrıca dört çeker bir model oldu. Binek, sedan tipi, 5 kapı, 4+1 kişi kapasiteli olan araçta ayrıca şu özellikler bulunuyor: Uzaktan kumandalı merkezi kilit, makaralı tip emniyet kemeri, Euro 6 standartlarında motor, yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik direksiyon, ABS fren destek sistemi, otomatik çarpışma önleyici sistem ve şerit takip asistanı.