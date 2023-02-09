Enkazda kurtarılmayı beklerken duvara ‘Umudunuzu kaybetmeyin’ yazmış

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, dün Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Selin Apartmanı’nın enkazında yaşam belirtisi tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, Doğan Akkök isimli gence ulaştı. İtfaiye erleri, 3 gün sonra ışık gördüğünü belirten Akkök ile iletişim kurup, moral vermeye çalıştı.
DUVARA ‘UMUDUNUZU KAYBETMEYİN’ YAZMIŞ
Ekiplerin ‘Sen yazılımcı ol’ tavsiyesine Akkök, “Benim için grafik tasarım ağabey” karşılığını verdi. Depremden 64 saat sonra enkazdan kurtarılan Akkök, hastaneye kaldırıldı. Doğan Akkök’ün, enkazda duvara ‘Umudunuzu kaybetmeyin’ yazdığı görüldü.