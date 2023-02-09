Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk'ın açıklaması sonrası Türkiye'de Twitter'a erişim kısıtlaması kaldırıldı /09 Şubat 2023 11:59

Elon Musk'ın açıklaması sonrası Türkiye'de Twitter'a erişim kısıtlaması kaldırıldı

Elon Musk, Türk yetkililerle yapılan görüşmede Türkiye'de Twitter'a getirilen kısıtlamanın 'en kısa sürede kaldırılacağı konusunda bilgilendirildiklerini' açıkladı. Bu açıklamadan sonra Twitter'a erişim kısıtlaması kaldırıldı.

SHABER3.COM



Anadolu Ajansı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle görüştüğünü ve toplantıda, "Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiğini" aktardı.

Sayan’ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Sayan Twitter yöneticilerine "yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği yapılması gerektiğini" söyledi.

Elon Musk, Twitter'a erişim yasağı getirilmesi sonrası 'daha detaylı bilgi almak için Türk yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını' belirtmişti. İkinci açıklamasında ise "Twitter, Türk hükümeti tarafından kısa süre içinde erişimin yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirildi" dedi.

Londra merkezli siber gözlemevi NetBlocks da Twitter'a erişimin kısıtlamasının kaldırıldığını doğruladı. Açıklamada "Saatler süren kısıtlamanın ardından Türkiye'de Twitter'a erişim yeniden sağlandı. Erişimin yeniden sağlanması, yetkililerin içerik kaldırma ve dezenformasyon konusunda Twitter'a "yükümlülüklerini hatırlatmak" amacıyla Twitter ile bir toplantı yapmasının ardından gerçekleşti." denildi.

Sosyal medya platformu Twitter'ın 2020 raporuna göre hükümetler tarafından gazeteci ve haber kaynaklarının paylaşımlarının kaldırılması talebinde büyük artış gözlendi. Türkiye, Hindistan'ın ardından şirkete en fazla talepte bulunan ülke oldu. Türkiye'yi Rusya ve Pakistan izledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'ın açıklaması sonrası Türkiye'de Twitter'a... Sonraki Haber >>

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hocaefendi: Enkaz altındakileri kurtarmak için büyük gayret gösterilmeli

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

AKP'li vekil deprem bölgesinde İmamoğlu'na saldırdı: Defol İngiliz uşağı...

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

Depremin ardından Hatay merkez Defne ilçesİ

800 kişi enkaz altında

800 kişi enkaz altında

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı!

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Hatay’daki kurtarma çalışmalarının durumunu göstermek için ışıkları söndürdü

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Haber kanalları vatandaşın sesini kesiyor...

Vefa ve Sadakat Günü

Vefa ve Sadakat Günü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:44