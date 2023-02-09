Elon Musk'ın açıklaması sonrası Türkiye'de Twitter'a erişim kısıtlaması kaldırıldı









Anadolu Ajansı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle görüştüğünü ve toplantıda, "Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiğini" aktardı.





Sayan’ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile görüştüğü bildirildi.





Görüşmede Sayan Twitter yöneticilerine "yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği yapılması gerektiğini" söyledi.





Elon Musk, Twitter'a erişim yasağı getirilmesi sonrası 'daha detaylı bilgi almak için Türk yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını' belirtmişti. İkinci açıklamasında ise "Twitter, Türk hükümeti tarafından kısa süre içinde erişimin yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirildi" dedi.



