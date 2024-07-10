Samanyolu Haber /Gündem / Erbaş'a yeni koruma, makam katına parmak iziyle giriş: Diyanet'te neler oluyor? /10 Temmuz 2024 16:34

Erbaş'a yeni koruma, makam katına parmak iziyle giriş: Diyanet'te neler oluyor?

Lüks harcamaları gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre Diyanet'in merkez yerleşkesine olağanüstü güvenlik tedbirleri getirilirken, Erbaş'ın koruma sayısı da artırıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara Bilkent'te yer alan merkez yerleşkesinde izin olmadan makam katına girişler imkânsız hale getirildi. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Erbaş'ın makam katına parmak izli sistem yerleştirildi. Yurt dışı görevlendirmelerini de kapsayan tüm evrakların kapalı devre sistem üzerinden imzaya gönderildiği bildirildi. Aynı zamanda Ali Erbaş'ın koruma sayısının da 6'ya çıkarıldığı aktarıldı.

YÖNETİCİLERİN GİRİŞİ BİLE ZOR
BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; Ali Erbaş’ın makam katına yalnızca parmak izi tanımlanan kişilerin geçişine izin verildiği belirtildi. Öte yandan makam girişine kartlı özel sistem de konulduğu, yöneticilerin de makam katına girerken özel kalemden onay aldığı kaydedildi.

DİYANET PERSONELİ ŞİKAYETÇİ
Makam katına önceden vatandaşların da güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girebildiğini söyleyen Diyanet personeli, “Parmak izli sistem çok incitici bir durum. Yöneticilerin dahi girişi çok güç hale getirildi. Bu durum yöneticiler arasında da ciddi rahatsızlık yarattı” diye konuştu.

KORUMA SAYISI ARTTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Mehmet Görmez’in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını üç kat artırması da tepki çekti. Ali Bardakoğlu döneminde bir, Mehmet Görmez döneminde iki olan Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık korumalarının sayısının Ali Erbaş döneminde altıya çıktığı bildirildi.
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