SHP'nin kuruluşunda Kılıçdaroğlu etkisi: Partinin kurucu ismi açıkladı

Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin(SHP), 28 Haziran 2024'te tekrar kurulduğu açıklandı. Yargıtay’dan alınan verilere göre, SHP’nin kuruluşunda, Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler ve Zülfü Hamit Altın yer aldı.



SHP’nin siyaset sahnesine yeninden çıkması birçok soruyu beraberinde getirmişti. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partinin kurulmasında rol oynadığı öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yapılacak tüzük kurultayında planı tutmazsa CHP'den ayrılıp SHP'nin başına geçeceği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu tarafı ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Partini kurucuları arasında yer alan yazar ve yönetmen Zülfü Hamit Altın, SHP ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.



12Punto’dan Caner Taşpınar’ın sorularını yanıtlayan Zülfü Hamit Altın “Kılıçdaroğlu’na yapılan ihaneti hazmedemedim” diyerek şunları söyledi:





“Kurucular Kurulu’nun fikrini söylemiyorum, sadece şahsi fikrimi söylüyorum; kıymetli Türk siyasi tarihine gelmiş geçmiş en medeni en cefakar en hürmetkar, bütün sağı solu herkesi birbiriyle barıştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu’na yapılan ihaneti hazmedemedim. Kılıçdaroğlu’na duyduğum saygı nedeniyle CHP seçmeniydim, partili değildim. Kılıçdaroğlu’na yapılan haksızlığın karşısında bana gelen bir teklif oldu. Ben sanatla uğraşan Türk tiyatro tarihine 7 oyun yazıp kabul ettirmiş, sinemada da tanınan bir oyuncu, yazar ve yönetmenim. Bana böyle bir teklif geldi.





‘BAŞINDA KILIÇDAROĞLU’NU GÖRMEK İSTİYORUM’





Kurucular kurulundan bir arkadaşımız teklifte bulundu. Bana böyle bir teklif geldiğinde, ben de Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaşın onu partinin başına mutlaka getirin arkadaşlar dedim. Böyle şahsi bir önerim oldu. Bu da benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na duyduğum saygı ve sevgiden kaynaklı. Madem ki parti genel başkanımızı bir kenara ittiler, o bir kenara itilecek biri değil, böyle bir oluşum varsa bu beni heyecanlandırır ama onun başında da Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istiyorum.





‘KURUCULAR KURULUNUN YAPACAĞI AÇIKLAMAYI BEKLEMEK GEREKİYOR’





Benim Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Ben ayrıca hapiste esir gibi tutulan Selahattin Demirtaş’ın da Kılıçdaroğlu’nun yanında başkan olmasını isterim. Hayır, onunla (Kılıçdaroğlu) ile görüşmem olmadı ama onun beyanatlarını izledim. Bülent Kerimoğlu’nun bizimle hiçbir alakası yok. Sadece saygı duymuştur Bülent Kerimoğlu, biz de onun saygı duymasına saygı duyarız. Onun dışında hiçbir haberinin olmadığını, CHP’de devam edeceğini söylemişti. Onun üzerinde bir algı yaratılmaya çalışılıyor ama öyle değil, alakası yok. Kurucular kurulunun yapacağı açıklamayı beklemek gerekiyor.





‘SHP DELEGE KONGRE ÜYESİYDİM’





Ben eski ilk kurulan SHP döneminde Eyüpsultan ilçesi SHP delege kongre üyesiydim. SHP’de o dönem İnsan Hakları ve Hukuk komisyonundaydım. Ne zaman ki CHP ortak bir şekilde ilk kurulan o kendi seslerini duyurmaya çalışan Kürt milletvekillerine yapılan birtakım haksızlıklara dayanamayarak partiden istifa ettim ve sonra da hiçbir partiye üye olmadım, sadece sanatla ilgilendim.”