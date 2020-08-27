Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan "Hazine'ye devredilecek" demişti /27 Ağustos 2020 12:27

Erdoğan "Hazine'ye devredilecek" demişti

Hükûmetin genel müdür yardımcılarına ve kimlere kredi verileceğine kadar müdahale etmesi bankaların sermayelerini eritiyor.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait yüzde 28,1'lik payın Hazine'ye devredileceğini açıklamıştı. 

Hazine'ye devir hazırlıklarının devam ettiği ve 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile yeni adımlar atılacağı iddia ediliyor. 

Devir belirsizliği devam ederken, İş Bankası 5 milyar TL'ye kadar ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç etmeye karar verdi.

İş Bankası yönetim kurulun adına Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam yapılan açıklamaya göre nitelikli yatırımcılara yapılacak satış için genel müdürlüğe yetki verildi.

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96'ncı yılını kutlayan İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 546 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 63 milyar TL'yi aşıyor.

Bankanın 335 milyar TL'nin üzerinde nakdi, 110 milyar TL'nin üzerinde gayri nakdi kredileri bulunuyor. İş Bankası; Şişecam, Paşabahçe, Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Arap-Türk Bankası gibi iştirakleri ile devasa bir holding.
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