Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, 128 milyar doların sorumluluğunu da almadı: Düşüş yaşanırken yoktum /20 Aralık 2021 12:54

Erdoğan, 128 milyar doların sorumluluğunu da almadı: Düşüş yaşanırken yoktum

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak ekonomi yönetiminin başındayken eriyen Merkez Bankası rezervlerinin sorumluluğunu da almadı. Erdoğan, “Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum. Cumhurbaşkanıydım" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin erimesine değindi. Erdoğan, CHP’nin uzun süredir sorguladığı 128 milyar dolarlık eritilen rezerv hakkında, "Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum. Cumhurbaşkanıydım" dedi.

Göreve geldiklerinde, Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu söyleyen Erdoğan, o dönem Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:


"Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum. Cumhurbaşkanıydım. Şimdi yeniden 100 milyar doların üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız, daha yukarılara bu rakam çıkacak. Herhalde George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın. Nasıl 27,5 milyar dolardan döviz rezervini alıp buralara getirdiysek şimdi yine aynı şekilde daha yukarılara bunu çıkaracağız ve çıkarıyoruz. Bizim kasamız boş değil, kasa mevcudumuz gayet iyi. Türkiye'ye karşı oynanan oyunun en etkili silahı haline gelen döviz kurunu dengeye oturtmak da fiyatları makul seviyede tutmak da bizim elimizdedir. Şayet bugün, her birimiz üzerimize düşeni yaparsak emin olun birkaç ay içerisinde çok daha güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'nin kapılarının önümüze açıldığını göreceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bize inanan, bize güvenen her vatandaşımızı da seferberlik ruhuyla ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi bu vizyona sahip çıkmaya davet ediyoruz."
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