Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 5 kat demişti ama deprem evleri 7 kat yükseliyor /23 Mayıs 2023 21:15

Erdoğan 5 kat demişti ama deprem evleri 7 kat yükseliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinde yatay mimariye uygun ve en fazla zemin ile birlikte 4-5 katlı olacağını açıklamasına rağmen, 7 katlı olarak yapımı devam eden konutlardan biri cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden önce tamamlandı.

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Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre 6 Şubat depreminden 16 gün sonra, 21 Şubat 2023'te ihalesi yapılan 399 konut için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dikey değil yatay mimari ile yapılacak bu konutların zemin ile en fazla 4-5 kat olacağını açıklamıştı. Ancak, İslahiye'deki deprem konutlarının yapımı, üzüm bağlarının söküldüğü inşaat alanlarında 7 kat planına göre başladı.

AFAD BİNASININ YIKILDIĞI ALANA DEPREM KONUTU YAPTILAR

Deprem konutları için dağ eteklerinde daha uygun yerler bulunmasına karşın tarım alanlarının sökülmesini eleştiren Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Eski Başkanı Gökhan Çeliktürk, “Mesela 309 konut ve 12 dükkânın yapıldığı yer, 6 şubat depreminde yerle bir olan AFAD Danışma Bürosu'nun hemen yanındaki bir alan. Maalesef biz yine ülke olarak bile bile lades diyoruz. Zemini daha uygun dağ yamaçları dururken, bu tür yerleri yapılaşmaya açmak, akla, bilime ve deprem davranışlarına uygun değil. Burası ekilebilir, biçilebilir bir alan” şeklinde tepki göstermişti.

“YANLIŞ YERE YAPILDI”

Gaziantep'te ve en fazla yıkımın olduğu İslahiye'de yapılan TOKİ inşaatlarının kırmızı toprak, düz araziye, ovaya yapıldığını vurgulayan Çeliktürk, “Bu bölgede yer altı su kaynaklarının yüksekte, zemine yakın yerlerde olduğu biliniyor. Yine aynı hatalar, aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Maalesef ülke olarak geçmişten ders almadık” dedi. Çeliktürk, “7 katlı olarak yapılan ve örnek dairesinin tanıtımı yapılan binanın arka tarafı yeşil. Yani, ova ortasında yapılmış bir kentleşme. Böyle bir zeminde de biz bina yapabiliriz. Ama, deprem bize öğretti ki eğer elimizde imkan varsa biraz daha dağ yamaçlarında, zemini daha iyi bir bölgede bir kent kurabilirdik” ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ GÖSTERMELİK TANITIM

Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, basın kuruluşlarına bir mesaj göndererek İslahiye'de yapımı devam eden 399 konuttan örnek dairenin haberleştirilebileceğini duyurdu. Diğer konutların çoğunun kaba inşaatının, birçoğunun ise iç dizaynının bitmemesine karşın bir dairenin apar topar tamamlanarak basına servis edilmesinin “Seçim propaganda malzemesi” olduğu belirtildi.

İslahiye'deki diğer konutların ise 210 gün içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine dağıtılacağı belirtiliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal medya hesabından Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nin yanı sıra, Adıyaman'ın Örenli ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde yapımı tamamlanan örnek dairelerle ilgili paylaşımlar yaptı.
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