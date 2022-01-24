Erdoğan, Fatma Şahin'e rektörü sordu: Skandal mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

TAM BİR DELİ





BİLİM SEFERİNE KATILDI 40 GÜN TATİL YAPTI





Hiçbir vasfı olmadığı halde bilim insanlarıyla Antartika’ya giden Şahin, devlet ödeneğiyle 40 gün tatil yaptı.









Boldmedya.com'ungöre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rektör seçimleri her dönem tartışma konusu oluyor. Geçen sene Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu’nun atanması tam bir siyasi krize döndü.Bulu’nun yıl ortasında bir gece ansızın görevden alınması da bu krizi sonlandırmadı. Üniversitelerin, Saray’dan atanan rektörler eliyle bilimden uzaklaştığını ve siyasallaştığını savunan Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin eylemi 1 yıldır devam ediyor.Üniversitelere ve bilimsel eğitime müdahalesine eleştiriler sürerken 2 gün önce Gaziantep’te gerçekleştirilen etkinlikte mikrofonlara yansıyan sözler tepki topladı.Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan’ın paylaştığı görüntüde Erdoğan, toplu açılış töreni için kürsüdeyken yanındaki AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e doğru eğilerek “Rektörden şikayetçi misiniz?” diye soruyor. Fatma Şahin ise bunun üzerine “Çok kötü çok kötü. Tam bir deli.” yanıtı veriyor.Fatma Şahin’in TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılması tepki çekmişti.