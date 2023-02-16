Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek: Gündemde 'seçim erteleme' mi var? /16 Şubat 2023 11:45

Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek: Gündemde 'seçim erteleme' mi var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili tartışmaların gölgesinde bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.

SHABER3.COM

18 Haziran'da yapılması gereken ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ilde yıkıma yol açan depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri de ileri bir tarihe ötelenebileceğini, hatta Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle birleştirilebileceğini ileri sürdü. Bu görüşü savunanların en büyük gerekçesi ise, 'iç göç.'

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.

İki liderin deprem sonrası yapılacak çalışmalar ve seçim takvimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek: Gündemde 'seçim erteleme'... Sonraki Haber >>

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Rakamlar gizleniyor

Rakamlar gizleniyor

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

Davutoğlu: Ey iktidar sahipleri, sivil darbeye kalkışmayın

İBB gönüllüleri Yenikapı'ya çağırdı

İBB gönüllüleri Yenikapı'ya çağırdı

Rus ve Ukrayna'lı futbolcular Anralya'da tekme tokat birbirine girdi

Rus ve Ukrayna'lı futbolcular Anralya'da tekme tokat birbirine girdi

Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?

Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:23