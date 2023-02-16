Erdoğan, Bahçeli'yle görüşecek: Gündemde 'seçim erteleme' mi var?

18 Haziran'da yapılması gereken ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ilde yıkıma yol açan depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.







Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri de ileri bir tarihe ötelenebileceğini, hatta Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle birleştirilebileceğini ileri sürdü. Bu görüşü savunanların en büyük gerekçesi ise, 'iç göç.'





Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.





İki liderin deprem sonrası yapılacak çalışmalar ve seçim takvimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.