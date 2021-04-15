'Erdoğan bir hafta bekledi, Draghi geri adım atmadı'









İtalyan basını, bir haftadır süren gerilimin diplomatik kanallarla yatıştırılmaya çalışıldığını, ancak Draghi'nin "düzeltme yapması" önerisini reddettiğini yazdı.





BBC Türkçe'nin Roma muhabiri Övgü Pınar'ın haberine göre, perşembe günkü İtalyan gazetelerinde Erdoğan'ın Draghi'ye yanıtı ve İtalya tarafında bir haftadır yaşananların kulis bilgileri yer aldı.





Erdoğan'ın sözleri, İtalya'da yayımlanan gazetelerde "Erdoğan'dan saldırı: Draghi terbiyesiz" gibi başlıklarla geniş yer buldu.





İtalyan basını, Draghi'nin geçen perşembe günkü basın toplantısında Erdoğan hakkında 'diktatör' ifadesini kullanmasından bu yana Roma'nın sessiz kaldığına dikkat çekti. Gazetelerdeki kulis bilgilerine göre aradan geçen bir haftada İtalyan diplomasisi ilişkileri onarmak için çalışırken, Draghi geri adım atmaya ikna edilemedi.





La Stampa gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mario Draghi'ye özür olmasa bile düzeltme şansı vermek için bir hafta bekledi" diye yazdı. Gazeteye göre bu bir haftada "Draghi, İtalyan diplomasisini utandırarak sessiz kaldı" ve herhangi bir uzlaşma belirtisi görülmeyince Erdoğan'dan yanıt geldi.





La Repubblica gazetesi de İtalyan tarafının bir haftadır süren sessizliğine dikkat çekerek bunu şöyle açıkladı:





"Roma şimdilik sessiz kalmayı seçti. Bu 'yorum yok' çizgisiyle gerilimin azaltılması umuluyor."





La Stampa gazetesinde yer alan kulis bilgilerine göre ayrıca, Draghi'nin diplomasi danışmanlığını yapan İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo "diktatör" çıkışının hemen ardından devreye girdi.





La Stampa, Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde şöyle yazdı:





"Mattiolo Başbakan'a, bu çıkışının 'ciddi sonuçlar" doğurabileceğini açıkladı. Türklerin ruhunu iyi tanıyan eski Ankara Büyükelçisi Mattiolo, 'Diktatör diye nitelenemez, bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor' dedi ancak bu tavsiyesi Draghi tarafından 'Hiçbir şeyi düzeltmem' sözleriyle anında reddedildi."





Draghi, Erdoğan'a 'diktatör' yakıştırmasını, 8 Nisan'daki basın toplantısında, AB liderlerinin Ankara ziyaretinde yaşanan protokol krizini değerlendirirken yapmıştı. Erdoğan ise dünkü yanıtında şunları söylemişti:





"İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir. Tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle, aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur.





Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş bir kişi değilsin. Tayyip Erdoğan'a böyle bir ifadeyi kullanabilmen için senin tarihinden haberinin olması lazım, ama gördük ki haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle milletimizin bize vermiş olduğu irade ve teslimiyet ile milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz."