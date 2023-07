Erdoğan’dan Filistin çıkışı: Kabul edemeyiz

Sözcü'de yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ana giriş kapısında karşıladı.



Erdoğan ve Abbas’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.



Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.



“EYLEMLERİ KABUL EDEMEYİZ”



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı Ankara’da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, Abbas ve heyetine “hoş geldiniz” dedi.



Abbas’ın son olarak Ağustos 2022’de Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, “O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs’te, Ramallah’ta, Gazze’de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas’ın şahsında tüm Filistin halkına, sevincimize ortak oldukları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız.” ifadelerini kullandı.



Bugünkü görüşmelerde Filistin’deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



“İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.



Filistin’deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, Filistin devleti ve halkına baş sağlığı diliyorum. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştım.”



“TÜM GÜCÜMÜZE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşlarının Filistin’e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, “Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na katkılarımız da önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir.” dedi.



Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



“Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah’ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum.”



MAHMUD ABBAS: TÜRKİYE’NİN VERDİĞİ DESTEĞİ ÖNEMSİYORUZ



Filistin Devlet Başkanı Abbas, görüşmeyle ilgili “Türkiye’nin Kudüs’ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz. Sizlere, Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.



Konuşmaların ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ramallah’ta bir meydana Erdoğan’ın isminin verildiği belgeyi takdim etti.