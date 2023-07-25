Galatasaray uzatmada yıkıldı! Tur şansı İstanbul’a kaldı…

Son şampiyon Cimbom, gruplara kalmak için çıktığı sezonun ilk resmi maçında son dakikada yediği golle avantajı kaçırdı.





6 dakikalık uzatma bölümünde galibiyet için bekleyişe geçen Galatasaray, 90+1’de Kazlauskas’ın şoke eden golüyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.





Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldıİlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar arka arkaya bulduğu 2 golle öne geçti.Ev sahibi Zalgiris 47. dakikada Mathias Oyewusi’nin golüyle maçta perdeyi açtı.Galatasaray bu şok golün ardından ataklarını sıklaştırdı. 75’te Oliviera’nın ortasında arka direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı şık bir kafa vuruşuyla maça denge getirdi.3 dakika sonra oyuna yeni giren Halil Dervişoğlu kaleciden dönen topu iyi tamamlayıp Cimbom’u 2-1 öne geçirdi.Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray tur şansını İstanbul’a bıraktı.Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da RAMS Park’ta oynanacak.Galatasaray'ın, Zalgiris Vilnius ile oynayacağı 2. ön eleme turunu geçmesi halinde rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi'ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena'da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge'ün yolunu tuttu.