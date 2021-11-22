Erdoğan ekonomik krizden, kurtuluş savaşı çıkardı: Tepelerine bineceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Ekonomik krizin faturası her geçen gün kabarırken Erdoğan, polikatalarının arkasında olduklarını vurguladı.





Faizin düşmesinden memnunluk duyduğunu belirten Erdoğan, fiyatların yükselmesinden esnafı sorumlu tuttu. "Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışı uygulayan fırsatçıların tepelerine bineceğiz.” dedi.





Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:





EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI







“Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar.”





“Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.”





“Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.”







