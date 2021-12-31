Erdoğan faiz düşüncesini tekrarladı : Bu can bu tende oldukça; faiz sebeptir, enflasyon neticedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizle ilgili görüşünü yılın sonu günü yaptığı konuşmada da yineledi ve "Bu can bu tende oldukça, faiz sebeptir, enflasyon neticedir" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki dalgalanmanın geçici olduğunu kaydetti ve "Bizim paramız Türk lirası" dedi.





Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (Askon) toplantısında konuşan Erdoğan, "Bizim silahımız Nas. Biz bununla hareket ediyoruz" mesajını verdi.





Cumhurbaşkanı, kendi arkadaşları arasında da faizle ilgili görüşüne karşı çıkanların olduğunu da hatırlattı ve "Batının kapitalist anlayışına kendini kaptıranlar, burada sürüp gidiyor. Bizim bir değerler bütünümüz var." şeklinde konuştu.





Erdoğan, ekonomik beka mücadelesi verdiklerini savundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve Fransa örnekleri verdi ve buradaki faiz enflasyon verilerine bakılmasını istedi.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini de sert şekilde eleştiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu "siyasi eşkiyalık" yapmakla suçladı.