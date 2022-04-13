Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti: Türkiye’den gelenlere kapıları açtılar /13 Nisan 2022 11:33

Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti: Türkiye’den gelenlere kapıları açtılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler" dediği sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir gelişme İsviçre'de yaşandı... İsviçre başta hemşire olmak üzere sağlık sektörüne 15 bin sağlık çalışanı aradığını duyurdu.

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Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak bilinen İsviçre'de kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bilgisayar uzmanları, doktorlar, mühendis ve teknisyen ile uzman personelin yanı sıra, özellikle sağlık sektöründe büyük açık var. Türkler de, Almanya gibi bu ülkeye de belirli şartlarda gidebilecek. İsviçre, başta hemşire olmak üzere sağlık sektörüne 15 bin, otelcilik ve catering sektörü ile diğer alanlara 85 bin işçi arıyor.

Doktor açığını bir türlü kapatamayan İsviçre, şimdi de yaşlanan nüfus nedeniyle yaşlı bakımında çalışacak hemşire ile hastanelerde görev alacak hemşire, sağlık çalışanları aramaya başladı.

SAĞLIK, MÜHENDİSLİK, TEKNİK ELEMAN…

Yaklaşık 15 bin sağlık personeline ihtiyaç duyulurken, Ukrayna'dan gelen göçmenlerin bu açığı kapatamayacağı vurgulandı.

Şu anda İsviçre'de toplam 85 bin vasıflı işçi açığı var ve bu rakamın yıl sonunda 365 bine yükselmesi bekleniyor. Otelcilik ve catering sektöründe işçi açığı giderek yükseliyor. Bunun nedeni, bu sektörlerde evden çalışmanın mümkün olmaması, ayrıca corona gibi krizlerde sık sık işsiz kalma riskleri.

İSVİÇRE'DE NASIL İŞE GİRİLİR?

İsviçre, başta sağlık sektörü olmak üzere, kalifiye işçi açığını kapatabilmek için yurt dışından da personel alabiliyor. Bunun için, işçi arayan DynaJobs gibi ya da iş bulma kurumu Adecco gibi yerlere başvurup önce uygun işi bulmak ve kabul almak gerekiyor.

İşverenin daveti ile çalışma vizesi almak için gerekli şartlar ise genelde şu şekilde oluşuyor:

– Belirli bir seviyede dil bilgisi varsa

– İsviçre’de devlet yardımı ya da herhangi bir şekilde sosyal yardıma muhtaç olunmayacağı kanıtlandıysa

– İkamet edilecek bir ev bulunmuşsa 
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