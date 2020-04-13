Erdoğan: Hafta sonu yasağı sürecek

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:







- Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vaka oranımız aşağı yönlü. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.





-Bugüne kadar 34 ülkeye yardım ulaşırdık. Bu desteği devam ettireceğiz.





-Yasağının açıklandığı ilk saatlerde kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim.





- Bu haftasonu cumartesi pazar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 24:00'dan 19 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak



