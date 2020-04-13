Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Hafta sonu yasağı sürecek /13 Nisan 2020 18:54

Erdoğan: Hafta sonu yasağı sürecek

Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan sokağa çıkma yasağının hafta sonları devam edeceğini söyledi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

- Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vaka oranımız aşağı yönlü. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı. 

-Bugüne kadar 34 ülkeye yardım ulaşırdık. Bu desteği devam ettireceğiz. 

-Yasağının açıklandığı ilk saatlerde kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim.

- Bu haftasonu cumartesi pazar da sokağa çıkmak yasak. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 24:00'dan 19 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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