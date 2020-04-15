Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturası geciken esnafın elektriğini kestiler

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçiren esnafa fatura garantisi vermişti. Erdoğan borcu olan esnafın elektriğinin kesilmeyeceğini söylemişti.





KAPALI İŞYERİNİN FATURALARINI ÖDEYEMEDİ

Adana’nın Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesinde kıraathane işleten 31 yaşındaki Yusuf Çınar salgın yüzünden iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Çalışamayan Çınar, 2 aylık toplam 2 bin 472 lira olan elektrik borcunu ödeyemedi.





‘KARŞI KOYAMADI’

Pazartesi sabahı Yusuf Çınar’ın iş yerine gelen elektrik şirketinin görevlileri ödenemeyen fatura dolayısıyla kıraathanenin elektriğini kesmek istedi. Yusuf Çınar, gelen görevlilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını hatırlatarak, engel olmak istedi. Ancak, görevlilerin ‘Bize engel olursan polis çağırırız’ demesi üzerine vazgeçti.





‘NEYMİŞ 3-5 AY ERTELENECEKMİŞ’

Çaresizce telefonuna sarılan Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu Çınar, elektriğini kesen görevlileri videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Yaşadıklarını anı anına anlatan Çınar, ‘Hepiniz görüyorsunuz. Neymiş 3-5 ay faturalar ertelenip ödenecekmiş. Hepsi yalan. Ne kadar söylesem de boş. Beni hiç dinlemediler. Bunu herkese yayın, herkes görsün. Büyüklerimizin ne kadar büyük olduğunu herkes görsün. Rezilliğimizi görsünler. Milletimizi kandırmaya yönelik her şey yalan boş. Esnaf borcunu ödeyemediği için elektriği işte böyle kesiliyor. Devletimiz sağ olsun” ifadelerini kullandı.