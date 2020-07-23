Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile İmamoğlu arasında 'fayton' görüşmesi /23 Temmuz 2020 09:22

Erdoğan ile İmamoğlu arasında 'fayton' görüşmesi

Adalar'daki kriz, Erdoğan ve İmamoğlu arasında sürpriz görüşmeyle çözüldü

SHABER3.COM

Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışından getirtilen ancak Adalar Kaymakamlığı tarafından izin başvuruları reddedilen 60 elektrikli araçla ilgili kriz Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle sona erdi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyu çözmek için pazartesi günü Ankara’ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştü. Görüşme sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon “Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak” diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, “Oldu bu iş, mesele çözüldü” dedi. İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı’na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.

Diğer hafta faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü. Bu görüşmeler sonrasında, Adalar’da önümüzdeki hafta elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ile İmamoğlu arasında 'fayton' görüşmesi Sonraki Haber >>

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:45:42