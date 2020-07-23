ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü Adalet Bakanı William Barr’ın da katıldığı Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Chicago, Albuquerque ve Kansas City’ye federal kolluk güçlerinin gönderileceğini belirtti. Basın toplantısında bu adım, “Federal kolluk kuvvetlerinin şiddet suçlarıyla mücadele için eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığı, sistematik ve koordineli bir girişim” olarak nitelendi.
ABD’de ırkçılık ve polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler ve yaşanan olaylar sırasında yerel yönetimlerle gerginlik yaşayan ABD Başkanı, ‘’kanun ve nizam’’ söylemini basın toplantısında sürdürdü. ‘’Son haftalarda polis teşkilatımızın lağvedilmesi, bütçesinin kesilmesi amacıyla radikal sol bir hareket başlatıldı’’ diyen Trump, ‘’silahlı saldırı, cinayet ve korkunç suçlar’’ olarak nitelediği olaylardan da bu grubu sorumlu tuttu.
Trump; FBI, Marshals Servisi, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Chicago'ya federal ajanlar göndereceğini de ifade etti.
Trump'ın açıklamaları, barışçıl protestolara sert bir biçimde müdahale edilebileceği şeklinde endişelere sebep oldu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Beyaz Saray'daki basın toplantısından sonra, "Anayasal haklarımızı Trump'ın hukuksuzluğundan koruyacağız; Portland'da, Chicago'da ve gereken her yerde" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.
Portland, protestolara müdahale için federal ajanların gönderildiği ilk kent olmuştu. Geçen hafta Portland'da süren sistematik ırkçılık karşıtı eylemlerde federal ajanların göstericileri zorla sivil arabalara bindirdiği görüntüler ülke gündemine oturmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimler için yürütülen seçim kampanyasında da sık sık protestolardan görüntüleri ve "Hukuk ve Düzen" sloganını kullanıyor.
’Operasyon Efsane’’
Trump yönetimi, son dönemde artan suç oranlarıyla mücadele etmek amacıyla Chicago dahil olmak üzere bazı şehirlere federal görevlilerin gönderilmesini öngören ‘’Operasyon Efsane’’yi başlatıyor.
Adalet Bakanlığı’na göre, operasyon 29 Haziran’da Missouri eyaletinin Kansas kentinde uykusunda vurularak öldürülen ve ismi ‘’efsane’’ anlamına gelen 4 yaşındaki LeGend Taliferro’nun adını taşıyor.
ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentine Amerikan İç Savaşı döneminde köleliğin devamını savunan Konfederasyon komutanlarının heykellerinin korunması amacıyla federal görevliler gönderilmişti. Ancak bazı kişilerin maskeli federal görevlilerce gözaltına alınarak, hangi kurumlara ait olduğu belli olmayan araçlara bindirildiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine, eyalet başsavcısı soruşturma başlatmıştı.
Başkan Trump son dönemde ülkede tırmanan olayların, ırkçılık karşıtı protestolarla bağlantısı olduğunu savunuyor. Ceza adaleti uzmanları ise suç oranında gözlemlenen artışı Corona virüsü salgını, daha önce görülmemiş bir düzeyde işsizliğin yaşanması, karantina önlemleri, ırkçılık ve polis şiddeti sorunlarıyla yüzleşme, yoğun stres ve hatta hava koşullarıyla açıklıyor.
Yerel yetkililer şehirlerde konuşlanan federal görevlilerin sayısının artmasının, sokaklarda gerilimi daha da arttırdığını belirtiyor.
Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın ABD’de başkanlık seçimlerine 4 aydan az süre kala, Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ın seçimi kazanması halinde şiddet olaylarının tırmanacağı yönündeki uyarılara hizmet eden hamlelerde bulunduğu da yapılan yorumlar arasında.