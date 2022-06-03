Erdoğan ile Stoltenberg arasında 'ittifak' görüşmesi

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir Rus müdahalesinden çekinerek NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına Türkiye, söz konusu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle karşı çıkmayı sürdürüyor.





Bu kapsamda bir görüşme yaptıkları belirtilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in mevcut durumu ele aldıkları aktarıldı.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.