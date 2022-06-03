Rusya'dan Libya ile ilgili yeni karar: Yeniden açılacak

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Vitaly Timkiv imzası taşıyan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yakında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin yakında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi.





Rusya'nın Libya Büyükelçiliği, 2014 yılında artan güvenlik endişeleriyle Tunus'a taşınmıştı.





Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Elçiliğin kısa süre içinde çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Bir heyet Libya'yı ziyaret etti ve oradaki mevcut koşulları inceledi. Bundan dolayı elçiliğin yakında yeniden açılacağını umuyorum" dedi.