Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan ile Trump 'corona' görüşmesi yaptı /31 Mart 2020 19:14

Erdoğan ile Trump 'corona' görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda corona virüsünü görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ele alındı.Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye ve Libya’da ateşkes sağlanmasının her zamankinden daha önemli olduğunun vurgulandığı ve corona virüsü salgınına ilişkin gelişmelerin de ele aldığı belirtildi.

ABD VE TÜRKİYE’DE SON DURUM

ABD’de corona virüsü salgının nedeniyle bugüne kadar 3 bin 400 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 684 kişi karantina altına alındı.Türkiye’de ise corona nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti, teyit edilmiş vaka sayısı ise 10 bin 827’ye yükseldi.



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