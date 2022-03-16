Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Zelenski arasında yeni görüşme /16 Mart 2022 21:54

Erdoğan ile Zelenski arasında yeni görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yeni bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.
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