Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın iki efsane ismi yeniden İstanbul'a geliyor /16 Mart 2022 21:59

Galatasaray'ın iki efsane ismi yeniden İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın UEFA ve Avrupa Süper Kupası'nı kazandığı dönemde sarı kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun Barcelona maçını Nef Stadı'nda davetli olarak izleyeceği belirtildi.

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Galatasaray, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da rövanş için tekrar karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izleyecek isimler arasında iki kişi ise dikakt çekiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Avrupa’nın önde gelen takımlarından FC Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray, efsanelerini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda ağırlayacak.

Özel davetli olarak İstanbul’a gelecek olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini, birlikte takip edecek.

Bugüne kadar hem FC Barcelona’nın hem de Galatasaray’ın formasını giyen ve sarı-kırmızılıların Avrupa’da kazandığı en büyük başarılarda büyük payı bulunan ikili, bu çok önemli mücadeleyi, stadyumda seyredecek.
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