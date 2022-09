Erdoğan’ın koruma ordusu harcama rekoru kırdı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için harcama rekoru kırıldı. Koruma ordusu yaklaşık 52 bin asgari ücretlinin 1 aylık maaşına denk 285 milyon liralık harcamayı yılın ilk 7 ayında yaptı.





Vatandaşlar yüksek enflasyon altında ezilirken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık gündem olan koruma ordusu için kesenin ağzını daha fazla açıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı sadece bu yılın ilk 7 ayında 285 milyon 323 bin TL harcadı.









52 BİN ASGARİ ÜCRETE DENK





BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, yapılan bu harcama yaklaşık 52 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. Erdoğan’ın korumaları için ayda yaklaşık 41 milyon TL ve günde de 1 milyon 300 bin TL harcandığı anlaşılıyor.





Mali tablolara göre, 7 ayda İstihbarat Daire Başkanlığı 156 milyon TL, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 89 milyon TL, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı 73 milyon TL ve Asayiş Dairesi Başkanlığı da 60 milyon TL harcadı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı da rekor harcamasıyla tüm birimlerin yaptığı harcamanın çok üzerinde bir harcama yaptı. Ayrıca TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın da 7 ayda 104 milyon 773 bin TL harcadığı açıklandı.





Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor: “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”





Erdoğan’ı ve Saray’ı koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı’nda görevli kaç koruma var” sorusuna “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtını vermişti.





Öte yandan Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oldu. Erdoğan’ın konvoyunu helikopterler de korurken, gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitlendi, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletildi.