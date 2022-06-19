Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü /19 Haziran 2022 20:28

Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında yeni bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye’de bulunan İsraillilere yönelik muhtemel terör saldırılarını ele aldıkları aktarılarak, Herzog’un Erdoğan’a teşekkür ettiği ifade edildi.

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