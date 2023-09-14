Erdoğan, ünlü isimlerle yollarını ayırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırma kararı aldığı ve kararın danışmalarına tebliğ edildiği ileri sürüldü.





Odatv’nin edindiği bilgiler arasında Saray’ın azlettiği isimlerden bazıları şöyle:









Ayşenur Bahçekapılı





Esengül Civelik





Sefer Turan





İbrahim Çelik





Hakkı İlnur Çevik





Fahri Kasırga





İsrafil Kışla





İhsan Şener





Yalçın Topçu





İbrahim Saraçoğlu





Ayşe Türkmenoğlu





Ahmet Karayiğit





Mehmet Akarca





Şükrü Karatepe





LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR





Erdoğan’ın azlettiği isimler arasında Türkiye’nin yakından tanıdığı İbrahim Saraçoğlu da bulunuyor. Hazırladığı bitkisel kürlerle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 2015 yılından bu yana Saray’da Erdoğan’a danışmanlık yapıyordu.





Davutoğlu döneminde kurulan geçici hükümette Kültür Bakanı görevini üstlenen daha sonrada Erdoğan’ın danışmanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu da görevine son verilen isimler arasında bulunuyor.





Listede yer alan önemli isimlerden biri de Erdoğan’a başta Katar olmak üzere Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde eşlik eden Sefer Turan. Turan başdanışmanlık görevinin yanı sıra Erdoğan’a Arapça tercümanlığı da yapmaktaydı.





2017- 2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevine getirilmişti.





Erdoğan’ın gazeteci kökenli danışmanı Mehmet Akarca da görevinden alındı. Siyaset hayatına ANAP’ta başlayan ve bir dönem milletvekilliği de yapan Akarca gazeteciliğe TRT Trabzon Radyosu’nda başladı.





Birçok ulusal kanalda görev yapan Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciği görevini üstlendi. Akarca uzun süredir Erdoğan’a danışmanlık yapıyordu.





Külliye ile yolları ayrılan bir diğer isim de İsrafil Kışla. 3 dönem AKP Artvin Milletvekili olarak yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan İsrafil Kışla, Bilal Erdoğan’a yakınlığı ile de biliniyordu.





SEDAT PEKER’İN İFŞE ETTİĞİ KRİTİK İSİM DE LİSTEDE





Sedat Peker’in ifşa videolarında adı geçen ve 2018’den itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan Fahri Kasırga da görevinden alınan isimlerden biri.





BARZANİ’NİN ÖNERDİĞİ İSİM





Görevden alınan bir diğer önemli isim de 2016’dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Hakkı İlnur Çevik.





Çevik’i diğer danışmanlardan ayıran ise Barzani ailesine yakınlığı. Zira, Çevik’in danışmanlık koltuğuna oturmasında da Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin etkisi olduğu biliniyor.





Çevik, 1991-1993 yılları arasında da dönemin başbakanı Süleyman Demirel’e de özel danışmanlık yapmıştı.