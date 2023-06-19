Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan’la görüşen Atalay’dan asgari ücret açıklaması: Perşembeye kalmadan.. /19 Haziran 2023 23:06

Erdoğan’la görüşen Atalay’dan asgari ücret açıklaması: Perşembeye kalmadan..

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili Erdoğan'la görüşme yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Atalay, "Arzu ettiğimiz rakama yaklaştık. Perşembeye kalmadan karar çıkar. Yarın açıklanması ise yüzde 50." dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki toplantıları sürerken bugün akşam saatlerinde sürpriz bir toplantı gerçekleştirildi.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, milyonların beklediği asgari ücret zammının Perşembe gününden önce açıklanabileceğini dile getirdi.

“YARIN AÇIKLANMA İHTİMALİ YÜZDE 50”

“Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim” diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Belli bir noktaya geldik. Ama şu anda çalışma bakanı ile belli bir yere gelmeden, TİSK'in başkanı ile belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil ama perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum.

*Bir görelim bakalım ne çıkacak. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum.

*Yarın olma ihtimali yüzde 50. Ben bakan bey ile bir kere daha konuşayım… İşi belli bir noktaya getirelim, umut ediyorum ya yarın ya da en kötü Çarşamba günü belli bir yere varırız” şeklinde konuştu.
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