Erdoğan, Merve Kavakcı'yı görevden aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.





Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.





Aynı kararla Süleyman Gökçe de Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.





Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.









KIZI 'TERCÜMAN', KARDEŞİ MİLLETVEKİLİ





Merve Kavakcı, 25 Kasım 2017'de Kuala Lumpur'a (Malezya) büyükelçi olarak atanmıştı.





Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab da Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde çevirmen olarak katılmasıyla gündeme gelmişti.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Dışişleri tercümanı yerine Kavakcı'nın katılmasını eleştirmiş, “hanım kızımız” olarak bahsetmesi nedeniyle AKP tarafından hedef gösterilmişti.





Merve Kavakcı'nın kardeşi Ravza Kavakcı da 2018 genel seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili oldu.





Ravza Kavakcı, İBB AKP yönetimindeyken Metro A.Ş.'de işe girmesi ve İBB'den burs alarak ABD'de doktora yapması ile gündeme gelmişti.