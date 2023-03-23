AKP ‘Kenara itti’ muhalefet sahip çıktı

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’nın kaldırılmasına yönelik tartışmada, “Kırmızı çizgimizdir” diyen ve tehdit edildiğini söyleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in parti içinde de yalnız bırakıldığı belirtiliyor.
AKP grubu içinden Zengin’e bugüne değin açıktan destek gelmediği ve Zengin’i aramadığı öğrenildi. Ancak Zengin’e destek partisi dışında muhalefet partilerinden geldi.
Önce DEVA Partisi Zengin için “destek açıklaması yaparken” son desteğin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den gelmesi de dikkat çekti.