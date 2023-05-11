Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, oyları düştükçe maaşları yükseltiyor: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak /11 Mayıs 2023 14:00

Erdoğan, oyları düştükçe maaşları yükseltiyor: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Seçime günler kala AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yine tribünlere oynadı. Erdoğan, "En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak" dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYI BULACAK
"Şimdi temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim" ifadelerini kullandı. 
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