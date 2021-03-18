"Erdoğan pis işleri MHP'ye yaptırıyor, gelecekte 'kandırıldık' diyecek"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açarken, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de sosyal medyada barış çağrısının yer aldığı hala yayında olan ve binlerce kişinin paylaştığı bir haberi sadece retweet ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasının ardından düşürüldü.
Savcı Şahin hazırladığı iddianamede, 'HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları'nı öne sürdü.
Gergerlioğlu’na 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından vekilliği düşürüldü.
Gergerlioğlu karar karşısında, "Direneceğim" ifadesini kullanırken, AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'yu zorbaca Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarmaya çalışması kameralara yansıdı.
Hem HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı hem de Gergerlioğlu kararını Sıcak Takip programında yorumlayan HDP eski Milletvekili ve insan hakları hukukçusu Hasip Kaplan, "AKP ve Erdoğan pis işleri MHP'ye yaptırıyor" ifadelerini kullandı.
AKP'nin mafya ve çete işlerini MHP'ye yaptırdığına dikkat çeken Kaplan, "AKP ile MHP arasındaki çekişmeler Kürtlerin başında patlatılıyor" görüşünü dillendirdi.
Gergerlioğlu ile ilgili, "Gergerlioğlu Meclis'te tek başına bir parti gibi hareket ediyor, kutluyorum" sözlerini sarf eden Kaplan, "HDP ve Gergerlioğlu Meclis'teki direnişleriyle Newroz ateşini yaktı" yorumunu da yaptı.
HDP ve Gergerlioğlu kararlarıyla ilgili AKP'nin gelecekte alacağı tutuma dair de tespitlerde bulunan Kaplan, "AKP gelecekte HDP konusunda 'kandırıldık' diyecek" dedi.
"Erdoğan olası bir erken seçimde tekrar nasıl Cumhurbaşkanı olabilirim hesabını yapıyor. Bahçeli de barajı yüzde 7'ye indirin baraj altında kalmayayım hesabı yapıyor" diye konuşan Kaplan, "Muhalefet biraz daha akıllı olsa bu olayı kendi lehine değerlendirir" ifadelerini kullandı.