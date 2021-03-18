Samanyolu Haber /Politika / "Erdoğan pis işleri MHP'ye yaptırıyor, gelecekte 'kandırıldık' diyecek" /18 Mart 2021 10:36

"Erdoğan pis işleri MHP'ye yaptırıyor, gelecekte 'kandırıldık' diyecek"

Türkiye, 17 Mart Çarşamba gününü HDP ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik iki önemli kararla geçirdi.

SHABER3.COM

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açarken, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de sosyal medyada barış çağrısının yer aldığı hala yayında olan ve binlerce kişinin paylaştığı bir haberi sadece retweet ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasının ardından düşürüldü.

Savcı Şahin hazırladığı iddianamede, 'HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları'nı öne sürdü.

Gergerlioğlu’na 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu karar karşısında, "Direneceğim" ifadesini kullanırken, AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'yu zorbaca Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarmaya çalışması kameralara yansıdı.

Hem HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı hem de Gergerlioğlu kararını Sıcak Takip programında yorumlayan HDP eski Milletvekili ve insan hakları hukukçusu Hasip Kaplan, "AKP ve Erdoğan pis işleri MHP'ye yaptırıyor" ifadelerini kullandı.

AKP'nin mafya ve çete işlerini MHP'ye yaptırdığına dikkat çeken Kaplan, "AKP ile MHP arasındaki çekişmeler Kürtlerin başında patlatılıyor" görüşünü dillendirdi.

Gergerlioğlu ile ilgili, "Gergerlioğlu Meclis'te tek başına bir parti gibi hareket ediyor, kutluyorum" sözlerini sarf eden Kaplan, "HDP ve Gergerlioğlu Meclis'teki direnişleriyle Newroz ateşini yaktı" yorumunu da yaptı.

HDP ve Gergerlioğlu kararlarıyla ilgili AKP'nin gelecekte alacağı tutuma dair de tespitlerde bulunan Kaplan, "AKP gelecekte HDP konusunda 'kandırıldık' diyecek" dedi.

"Erdoğan olası bir erken seçimde tekrar nasıl Cumhurbaşkanı olabilirim hesabını yapıyor. Bahçeli de barajı yüzde 7'ye indirin baraj altında kalmayayım hesabı yapıyor" diye konuşan Kaplan, "Muhalefet biraz daha akıllı olsa bu olayı kendi lehine değerlendirir" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan pis işleri MHP'ye yaptırıyor, gelecekte 'kandırıldık'... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:44