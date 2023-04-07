“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu...

İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tasarımcı Akkoyun, savcılıkta verdiği ifadede etiketleri tasarladığını kabul ederek, bu görselleri kişisel Twitter hesabından paylaştığını, marketlerde ürünlere yapıştırma ile ilgisinin olmadığını söyledi. Savcılık, “Tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktu” ifadesini veren Akkoyun'u adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılması talebiyle mahkemeye göndermişti.



Akkoyun’un yaptığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” çıkartmaları ülkenin birçok şehrindeki marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmış ve bu durum sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Bu sabah 08.30’da Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mahir Akkoyun gözaltına alındığını ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü yazdı.

Emniyete giden avukat Berfin Kaya, müvekkilinin ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Seçimin düzenini bozma’ suçlamasıya gözaltına alındığını öğrendiklerini aktardı. Kaya, ortada bir suç olmadığını, gözaltının da haksız bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Çok sayıda kullanıcı Akkoyun’a destek verdi ve İzmir Barosu’nu etiketleyerek olayın takipçisi olunması istendi.

Avukat Çağdaş Çelik de “İzmir'de olan meslektaşlarım lütfen bu arkadaşımıza destek olsun. Mahir gibi zekasıyla muhalefet yapan kardeşlerimizin, hukuksuzca yıldırılmasına göz yummamalıyız.” dedi.

Mahir Akkoyun'un tasarladığı görseller, “Gençlik Devirecek” hareketi tarafından market ve mağazalarda ürünlerin etiketlerine yapıştırılmıştı.

“Gençlik Devirecek” adlı hesaptan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “İktidarın başarısız politikalarını eleştirmek suç değildir. Biz gençler hayatımızı mahveden AKP iktidarını 14 Mayıs'ta devireceğimizin sözünü veriyoruz. Dayanışma için #MahirAkkoyunSerbestBırakılsın tag'ine destek verelim.”

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ





Mahir Akkoyun'un avukatı Berfin Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“Savcılık ifadesi sonrası savcılık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Şimdi de Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkemede sıramızı bekliyoruz. Adli kontrol şartının uygulanıp uygulanmayacağı veya hangi adli kontrol şartının uygulanacağı, yurt dışı yasağı veya il dışı yasağı mı uygulanacağına mahkeme karar verecek.





Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu Mahir Akkoyun'un grafik tasarım konusunda birçok ödül aldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda iki yıl sanat Yönetmenliği yaptığı öğrenildi.





“BASKI DÜZENİNE KARŞI GÜLÜYORUZ”





CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mahir kardeşimizi yalnız bırakmamak için adliyedeyiz. Yaptığı hareket, hakaret içermeyip, düşünce özgürlüğü kapsamına giriyor. Gülüyoruz, bu baskı düzenine karşı… #MahirAkkoyunSerbestBırakılsın” ifadelerini kullandı.





“TEK ADAM REJİMİNİN SONUCU”





Adliye'de bekleyen Mahir Akkoyun'u ziyaret ettikten sonra çıkışta açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Açıkça satın alamadığı bir ürünün fiyatını kimin arttırdığı noktasındaki sorunu seçime giderken bunu unutmayın diye halkla paylaşıyor. Bu özgür ifadenin paylaşımıdır, bunun dışında bir şey aramanın anlamı yok. Ama tabi, rejim tek adam rejimi olduğu için karşında fikir söyleyenlerin hepsi, farklı düşünenlerin hepsi bu ülkede terörist olduğu ve farklı bakış açısına sahip olduğu için ne yazık ki aba altından sopa göstererek, burada hakim ve savcılara da bir nevi mesaj veriyor. Benimle olmayan, benim gibi düşünmeyen benim gibi ifade kullanmayan insanlara gerekeni yapın gözdağı verin diyor. İşte tek adam rejiminin yapmak istediği şey tam bu aslında” diye konuştu.