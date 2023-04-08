Biden Yönetiminden Ankara’ya Mesaj: Rusya’yla ticareti azaltın

Ancak O’Brien, Washington'un bu değişimin etkisini henüz görmediğini söyledi.

"Bunu görmemiz biraz zaman alacak. Mart ve Nisan aylarındaki ticaret verilerini göreceğiz ve bu ticaretin dramatik bir şekilde düştüğünü görmeyi bekleyeceğiz" diyen Amerikalı yetkili, tek önemsediğinin bu rakamlar olduğunu kaydetti.

ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Ancak Karadeniz komşusu Türkiye ve Hong Kong dahil diğer ticaret merkezlerinden Rusya’ya tedarik kanalları açık kaldı.





İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin geçen ay yaptığı açıklamaya göre, Türk hükümeti şirketlere yasaklı yabancı malların bir listesini gönderdi ve 1 Mart'tan itibaren bu malların Rusya'ya aktarılmaması talimatı verdi.





Bu politika, Washington ve diğer zengin G7 bloğu ülkelerinin, Rusya'nın savaş alanında yeniden değerlendirebileceği ürünlerin satışını kısıtlamaları için, üçüncü ülkeleri ikna çabalarını izledi.





NATO üyesi Türkiye, savaş sırasında hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştı.





Ankara prensip olarak yaptırımlara karşı çıksa da yaptırımların Türkiye'de delinemeyeceğini ve gönderilen hiçbir ürünün Rusya ordusu tarafından kullanılamayacağını bildirmişti.





Aralarında ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun da bulunduğu çok sayıda üst düzey Amerikalı yetkili Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye'ye giderek, iş dünyası ve bankalara, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını uygulamaları yönünde uyarılarda bulundu.



