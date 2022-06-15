Erdoğan seçim planını 'satır aralarında' itiraf etti

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim planının belli olduğunu yazdı. "Aslında Erdoğan’ın oyun planı belli" diyen Tezkan, erken seçim iddialarını değerlendirdi.



"Erdoğan’ın seçim planı" başlıklı yazı şöyle:



"Genellikle yönetimden hoşnut olmayan, hükümeti beğenmeyen kesim yakaladı mı soruyor.



Metroda soruyor, otobüste soruyor, kaldırımda yürürken soruyor, soruyor da soruyor…



Yaz başına kadar diyeyim; ülke nereyi gidiyor diye soruyorlardı. İşler düzelir mi diye soruyorlardı. Dolar daha da yükselir mi diye soruyorlardı. Zamlar belimizi büktü daha ne kadar devam eder diye soruyorlardı. Güzel memlekete neden bunu yaptılar diye soruyorlardı.



Benzer daha bir yığın soru…



Ya şimdi?



Tek soru var; erken seçim olacak mı? Kasımda sandık kurulacak mı?



Neden?



Çünkü insanlar artık tek çıkış yolunun seçim olduğunu düşünüyor. Sandığı dertlere deva görüyor…



Şimdi diyeceksiniz ki sen ne yanıt veriyorsun.



Soruya soruyla yanıt veriyorum…



Diyorum ki; sen Erdoğan’ın yerinde olsan kasım ayında yapılacak erken seçime gider misin?



Yanıt hep aynı: Gitmem abi…



Sen gitmem diyorsan Erdoğan niye gitsin?



Sınırsız yetkileri var. Bir yıl daha kullanmak varken kasımda kaybedeceği yüzde yüz olan seçime neden gitsin ki… Son güne son dakikaya kadar Saray’da kalmak için şartları zorlayacaktır. Meclis’te sayısal çoğunluğu da var. MHP yan çizmezse, Bahçeli karar değiştirmezse, Erdoğan’a yamuk yapmazsa Meclis’ten de seçim kararı da çıkmaz…



Eee neden seçime gitsin!.. Haziran’ı bekler. Hani derler ya kim öle kim kala! Dünya nereye gider belli mi?



Aslında Erdoğan’ın oyun planı belli. Önceki günkü konuşmasında çıtlattı. Satır aralarında ima etti.



Haziran planı şu:



BİR: Enflasyon şu nedenle bu nedenle inecek. Karar gazetesinde İbrahim Kahveci meseleyi o kadar basit o kadar güzel anlattı ki:



“Matematik ile izah edelim: Bu 6 ayda 54 TL zam yapılan ürünün fiyatı 100 liradan 154 liraya yükselmiş oldu. Fakat siz önümüzdeki 6 ayda 55 lira daha zam yaptığınızda ürünün fiyatı 154+55=209 liraya çıkmış olacak. Ammaaa bir farkla.



İlk 54 liralık zam 54/100=%54 demektir. İkinci altı ayda 55 lira zam ise 55/154=%35,7 etmektedir.



Şimdi burada ne olmuş oluyor? İlk 6 ayda 54 TL zam yapılmış ve ardından ikinci 6 ayda da 55 TL daha zam yapılmıştır. Ama baz etkisi ile ilk 6 ayda enflasyon %54 olurken, sonraki 6 ayda enflasyon %35,7’ye düşmektedir. Zam tutarı daha fazla olsa bile enflasyon düşmüş oluyor.



İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ülke yönetiminin enflasyonu düşürme formülü budur”



100 liraya aldığın malı bir yıl sonra 209 liraya alacaksın ama enflasyon yüzde 54 ‘ten yüzde 35.7’ye düşmüş olacak... Şubatta, martta enflasyon inecek demesinin sebebi budur.



Erdoğan bu durumu iyi satar, iyi pazarlar...



İKİ: Temmuz ayında enflasyon oranında zam verecek. Ocak ayında ise seçim zammı yapacak. Enflasyonun üzerinde. Yüzde yüz.



Asgari ücrete yapacağı zam Hazine’yi çok fazla ilgilendirmiyor. İşvereni ilgilendiriyor. Yüzde yüz çaksa kendi için ne yazar?



İşveren kaldıramaz, işten çıkarmalar olur. Olmaz. Seçim öncesi maliye sopayı gösterdi mi kimse bir kişi bile işten çıkaramaz.



ÜÇ: Karadeniz gazı. Borular döşenmeye başlandı, 2023’te seçimden önce evlere taşınacağı Erdoğan tarafından ilan edildi. Artık yerli gazımız var diye seçimden önce doğalgaz ücretlerini yüzde 60, yüzde 70 indirebilirler.



Nisan, mayıs bolluk havası haziranda seçim.



Siyaset bilimcilerin bir bölümü seçmen son üç aydaki duruma göre oy tercihini yapar diyor. Erdoğan ocak sonrasına oynuyor.



Ya kazanırım ya benden sonra tufan diyecek…



Gidişat belli..."