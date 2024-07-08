Erdoğan, TÜGVA yöneticilerini Kazakistan'a neden götürdü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz tarihinde Kazakistan'a gitti.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Erdoğan’ın, Kazakistan’a iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin yanı sıra TÜGVA yöneticilerini de götürdüğü ortaya çıktı.



TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Malik Taylan da Erdoğan’ın Kazakistan programına davet edildi.



Beşinci ve Taylan Cumhurbaşkanlığı uçağının önünde 'hatıra' fotoğrafı çektirdi.