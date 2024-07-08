Akkuyu Nükleer santral inşaatının uzamasının sebebi yaptırımlar mı?

Samanyoluhaber.com - Moskova



Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, yaptırımların Akkuyu nükleer santralini inşasını engellediğini söyledi.



Rosatom başkanı, yaptırımlar nedeniyle Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralindeki yerleşim yerlerini de tehdit ettiğini duyurdu. Likhaçev daha önce üçüncü ülkelerin tedarikleri kısıtladığını ve lojistiği aksattığını ancak projenin plana göre ilerlediğini belirtmişti.



Gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda Rosatom Başkanı, ABD’nin Rus-Türk Akkuyu nükleer santralinin inşasını engellemeye çalıştığını iddia etti. Likhacev, "Elbette müdahale ediyorlar. Yerleşim sistemi saldırı altında. Paraya el koyuyorlar. Onlar tüzel kişiliklerimiz arasında, bankalarımız arasında seyahat eden Amerikalılar. Pek çok küçük şey "uçuyor"... bir tarafta köpekler havlıyor ancak kervan yoluna devam ediyor," dedi.



Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin inşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Rosatom, Mersin'de Akkuyu nükleer santralini inşa ediyor. Akkuyu, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak ve her biri 1,2 bin MW kapasiteli dört enerji ünitesinden oluşacak. İlk güç ünitesinin devreye alınması için izin Aralık 2023'te alındı. Projenin maliyeti yaklaşık 22 milyar dolar. Türk yetkililer ayrıca Sinop'ta bir nükleer santral daha inşa edilmesi konusunda Moskova ile anlaşmak istediklerini açıkladı.