Ankara'da sürpriz görüşme: Sinan Ateş'in annesi ve ablası, Özel ve Dervişoğlu ile görüştü

Dervişoğlu, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir" dedi.





"Teşekkür etmeye geldim. Adalet aramaya geldim. İlk günden beri yanımızda duruyor, bu yüzden gelip teşekkür etmek istedim. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Adi bir davaya çeviriyorlar. Torunlarım kapıya çıkamıyor hala yavrularımı tehdit ediyorlar. Bu yaştan sonra bana bu düştü.







"Yapılan baskılara kaşrı hiçbirimiz yılmayacağız. Sadece bizim değil tüm milletin canı yandı. Bu mücadeleden yılmayacağız. Hakim beyin avukatlarımızı susturması ne kadar acı verici. Benim annemin yaşadığı evlat acısını tekrar yaşaması çok acı.





Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.İYİ Parti kaynaklarının aktardığına göre Ateş ailesi hukuki sürecin sulandırılmasına yönelik kaygılarını iletti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu, dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ise CHP ziyaretinin ardından konuştu. Özgür Özel'e teşekkür etmek için geldiğini belirten Ateş şunları söyledi:Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Orada suçlu olan biz gibiydik. Böyle mi olmalıydı? Bu siyasi bir davadır. O torbacılar mı yaptı? Onlar yapmadı. Arkasında bunları kollayanlar bunlara bu rahatlığı verdi. Kimse ses etmesin istiyorlar. Ölene kadar düşeceğim peşine. Belki davanın sonuçlandığını görmem ama uğraşırım ölene kadar."Cinayetin aydınlığa çıkarılması için destek isteyen Selma Ateş ise, "Sonuna kadar hakkımızı arayacağız, mücadeleden yılmayacağız" dedi.Selma Ateş'in açıklaması şöyle:Kimse kusura bakmasın burası bir hukuk devletiyse biz de sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Biz isimleri tek tek verdik, bu isimler işin içinde olmadıktan sonra 2 torbacının işlediği cinayet olarak kalacak. Türkiye'nin aydınlığa çıkmasını istiyorsak bu cinayetin aydınlanmasını istiyoruz."