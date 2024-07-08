Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da sürpriz görüşme: Sinan Ateş'in annesi ve ablası, Özel ve Dervişoğlu ile görüştü /08 Temmuz 2024 14:24

Ankara'da sürpriz görüşme: Sinan Ateş'in annesi ve ablası, Özel ve Dervişoğlu ile görüştü

Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

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Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

İYİ Parti kaynaklarının aktardığına göre Ateş ailesi hukuki sürecin sulandırılmasına yönelik kaygılarını iletti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu, dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.

Dervişoğlu, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir" dedi.

"İLK GÜNDEN BERİ YANIMIZDA"

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ise CHP ziyaretinin ardından konuştu. Özgür Özel'e teşekkür etmek için geldiğini belirten Ateş şunları söyledi:

"Teşekkür etmeye geldim. Adalet aramaya geldim. İlk günden beri yanımızda duruyor, bu yüzden gelip teşekkür etmek istedim. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Adi bir davaya çeviriyorlar. Torunlarım kapıya çıkamıyor hala yavrularımı tehdit ediyorlar. Bu yaştan sonra bana bu düştü.

'SİYASİ BİR DAVA'

Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Orada suçlu olan biz gibiydik. Böyle mi olmalıydı? Bu siyasi bir davadır. O torbacılar mı yaptı? Onlar yapmadı. Arkasında bunları kollayanlar bunlara bu rahatlığı verdi. Kimse ses etmesin istiyorlar. Ölene kadar düşeceğim peşine. Belki davanın sonuçlandığını görmem ama uğraşırım ölene kadar."

Cinayetin aydınlığa çıkarılması için destek isteyen Selma Ateş ise, "Sonuna kadar hakkımızı arayacağız, mücadeleden yılmayacağız" dedi.

Selma Ateş'in açıklaması şöyle:

"Yapılan baskılara kaşrı hiçbirimiz yılmayacağız. Sadece bizim değil tüm milletin canı yandı. Bu mücadeleden yılmayacağız. Hakim beyin avukatlarımızı susturması ne kadar acı verici. Benim annemin yaşadığı evlat acısını tekrar yaşaması çok acı.

'İSİMLERİ TEK TEK VERDİK'

Kimse kusura bakmasın burası bir hukuk devletiyse biz de sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Biz isimleri tek tek verdik, bu isimler işin içinde olmadıktan sonra 2 torbacının işlediği cinayet olarak kalacak. Türkiye'nin aydınlığa çıkmasını istiyorsak bu cinayetin aydınlanmasını istiyoruz."
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