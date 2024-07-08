Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Türkiye'nin barış platformu fikrini destekliyoruz /08 Temmuz 2024 14:18

Kremlin: Türkiye'nin barış platformu fikrini destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna-Rusya arasında yaşanan çatışmaların çözümüne ilişkin önerdiği barış platformu oluşturulması fikrini değerlendirdi. Peskov, fikri desteklediklerini belirterek, "Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" dedi. Pekov, Erdoğan'ın arabuluculuğunun mümkün olmayacağını söylemişti.

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BirGün'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu oluşturulması fikrini desteklediklerini belirterek, "Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'da devam eden saldırıların çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" diye konuştu.

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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3 Temmuz'da Astana'da bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmıştı. Görüşmede, Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla ateşkes için arabulucu olma teklifi reddedilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'ın arabuluculuğunun 'mümkün olmadığını' söylemişti.
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